El regreso de la banda californiana fue con todo. Incluido a su célebre guitarrista, John Frusciante, quien no tocaba con los Red Hot Chili Peppers desde hace más de 10 años.

El primer concierto, de dos ofrecidos en Chile, en el marco de su gira por el mundo con los discos Unlimited Love y Return of the Dream, fue ayer domingo 19 de noviembre en el Movistar Arena, y tuvo un lleno total.

La banda visitó Chile por sexta vez, luego de cinco años sin pisar suelo nacional. Esta vez, el escenario era más pequeño que los anteriores, dando cuenta que la puesta en escena estaba enfocada en estadios, con una pantalla central de grandes magnitudes y poco usual en el Movistar Arena, sumado a pantallas laterales.

Partiendo por sus clásicas improvisaciones, que fueron seguidas por Around the World, la banda hizo un recorrido por sus grandes éxitos, como Californication y Under the Brigde.

Uno de los puntos destacados es que la organización dispuso agua en vasos sellados para el público, algo que prácticamente no se ha visto en shows en recintos cerrados.

Los californianos se presentarán nuevamente en el Movistar Arena el 21 de noviembre, evento que ya tiene sus entradas agotadas.

Este fue el setlist de la presentación del domingo 19: