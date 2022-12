(CNN) – El grupo sensación global del pop BLACKPINK ha sido elegido Artista del año 2022 de la revista Time , lo que convierte a la banda de cuatro mujeres en las segundas artistas de K-Pop en ganar el título, después de BTS en 2020.

Elegido por YG Entertainment, un gran sello discográfico de Corea del Sur que evalúa a los artistas en busca de calidad de estrella y los entrena intensamente, el cuarteto que componen Jennie, Jisoo, Lisa y Rosé, alcanzó el estrellato internacional rápidamente después de su debut en 2016.

Su primer LP, The Album, vendió más de un millón de copias en menos de un mes después de su lanzamiento en 2020.

En una función de Time que marca el premio al Artista del año, el grupo revisó su viaje, desde tocar en Coachella en 2019 hasta interpretar Pink Venom hasta los VMA a principios de este año.

“Trabajamos mucho para parecer supermujeres”, dijo la rapera Jennie a Time. “Somos chicas muy normales, al final del día”.

Hablando sobre su éxito, y las presiones que lo acompañan, Jennie dijo que la banda actúa desde el corazón. “Si consideramos esto desde el punto de vista comercial, no seríamos capaces de hacer esto”, dijo.

Parte del éxito mundial del grupo proviene de sus antecedentes cosmopolitas. La cantante Rosé, que nació en Nueva Zelanda y se crió en Australia, lo llamó “una ventaja” en el estudio que todas son de “diferentes culturas”.

Jennie nació en Corea del Sur pero creció en Nueva Zelanda, mientras que la bailarina Lisa es de Tailandia. La cantante Jisoo es la única del grupo nacida y criada en Corea del Sur.

BLACKPINK actualmente se presenta en toda Europa y lo seguirá haciendo hasta fin de año como parte de su gira mundial Born Pink, que comenzó en octubre.

.@BLACKPINK is TIME's 2022 Entertainer of the Year #TIMEPOY https://t.co/g1t9ZUgkfR pic.twitter.com/EekOF0t15X

— TIME (@TIME) December 6, 2022