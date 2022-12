(CNN) – Los tres últimos episodios de la serie documental de Netflix de Harry y Meghan se estrenaron este jueves.

Los tres primeros episodios, emitidos la semana pasada, abordaron los primeros días de la relación de la pareja, la incesante atención mediática a la que se han enfrentado y a lo que Harry se refirió como “sesgo inconsciente” dentro de la familia real.

En los últimos capítulos, Harry detalla los distanciamientos con sus familiares, los estragos que los últimos años han causado en la pareja y su nueva vida en California.

El Palacio de Buckingham reiteró este jueves que no hará comentarios sobre la docuserie y que los compromisos reales continúan.

Estas son las 11 cosas que reveló la segunda parte de Harry & Meghan:

Meghan, agradecida por su relación con la reina Isabel

La duquesa habló sobre su primer compromiso real junto a la abuela de Harry, la reina Isabel II, poco después de la boda de la pareja.

“Fue genial”, dijo, describiendo cómo la reina puso una manta sobre las rodillas de ambas en un viaje en auto. Meghan se alegró de tener una figura como ella después de haber estado tan unida a su propia abuela. “La trataba como a la abuela de mi marido”, dijo. “Nos reíamos”.

Su popularidad causa tensiones con otros miembros de la realeza

La pareja dijo que su popularidad con el público causó problemas dentro de la casa real. Su gira por Australia fue descrita en el documental como un punto de inflexión.

Harry dijo que la popularidad de Meghan, en particular, causó problemas en el palacio, recordando similitudes con su madre Diana, que entró a la familia real y era amada por el público.

“El problema es cuando alguien se casa con alguien de la familia, que debería ser un acto de apoyo, roba el centro de atención o hace el trabajo mejor que la persona que ha nacido para hacerlo. Eso molesta a la gente. Cambia el equilibrio”, dijo Harry.

La pareja recordó cómo la cobertura mediática tornarse a volverse negativa, asociando cada vez más a Meghan con tópicos racistas como las drogas, la delincuencia o el terrorismo.

Meghan contempló el suicidio

Doria Ragland, la madre de Meghan, contó que su hija le dijo que había pensado en quitarse la vida después de ser constantemente “molestada por estos buitres” en los medios de comunicación.

“Que ella pensara realmente en no querer estar aquí… Eso no es fácil de escuchar para una madre”, dijo Ragland. Harry dijo que “nunca pensó que llegaría a esa etapa”, y el hecho de que lo hiciera lo dejó sintiéndose “enojado y avergonzado“.

Meghan dijo que quería pedir ayuda, pero que se lo impidieron por temor a que pudiera afectar a la imagen de la institución. La duquesa habló más tarde de sus luchas en un documental oficial de la realeza, agradeciendo a un periodista que le preguntó cómo se había sentido. “No mucha gente me ha preguntado si estoy bien”, dijo.

Más polémica en torno al nacimiento de Archie

La pareja recordó cómo su deseo de mantener cierta privacidad en torno al nacimiento de su primer hijo provocó una reacción negativa significativa. “La cantidad de abusos que recibimos… por no querer servir a nuestro hijo en bandeja de plata fue increíble”, dijo Harry.

Se llegó a decir que la pareja era egoísta por no posar para la tradicional foto poco después del nacimiento de un bebé real, y Harry recuerda haber visto una publicación en las redes sociales de una pareja caminando a ambos lados de un chimpancé junto a la leyenda: “El bebé real sale del hospital“.

Meghan, “alimento para los lobos”

La duquesa asegura que hizo todo lo posible para que la familia real se sintiera “orgullosa”, pero llegó un momento en que “la burbuja estalló” y hubo una avalancha de cobertura mediática negativa. “Me di cuenta de que no solo me estaban echando a los lobos, sino que me entregaron como alimento para los lobos“, dijo. Harry cree que la prensa entendió que el palacio no iba a proteger a Meghan, y una vez que eso ocurre “se abren las compuertas”.

La duquesa recibió amenazas de muerte

El documental toca el tema de cómo se construyó una campaña de odio contra la pareja en las redes sociales, con el foco principal en Meghan. “La gravedad de lo que le ha pasado a ella y de lo que… nos ha pasado a nosotros, y de lo que le sigue pasando a ella, eso hay que reconocerlo”, dijo Harry.

Meghan recuerda cómo el equipo de seguridad de la familia tiene un protocolo para cuando se ve en línea un tuit como “Meghan solo necesita morir“. “Eso es lo que realmente hay en el mundo, porque la gente crea odio. Y yo soy madre”, dijo. “Esa es mi vida real”.

“Y esa es la pieza cuando la ves y dices: ‘Estás haciendo que la gente quiera matarme‘”, añadió la duquesa. “No es solo un tabloide. No es solo una historia. Están haciendo que me asuste. ¿Verdad?”

“Aterradora” pelea en Sandringham

Harry recordó cómo viajó a la residencia real de Sandringham para una reunión en la que se discutiría el futuro papel de la pareja en la familia. “Fue aterrador ver a mi hermano gritándome y a mi padre diciéndome cosas que simplemente no eran ciertas, y a mi abuela sentada en silencio y asimilándolo todo”, dijo Harry.

Y la relación entre los dos hermanos siguió empeorando. “Lo más triste fue la brecha que se creó entre mi hermano y yo, de modo que ahora él está del lado de la institución”, dijo Harry, quien también habló sobre una declaración conjunta emitida en enero de 2020, en la que los hermanos negaron una noticia de prensa que alegaba que una ruptura en la familia real fue causada por la “actitud intimidatoria de William”. En este episodio de Netflix, Harry asegura que no estaba al tanto de la declaración: “Nadie me había pedido permiso para poner mi nombre a una declaración como esa“.

“Estaban encantados de mentir para proteger a mi hermano y, sin embargo, durante tres años nunca estuvieron dispuestos a decir la verdad para protegernos”, añadió.

Los medios de comunicación, culpables del aborto

Harry culpó a los medios de comunicación de someter a su esposa a un estrés excesivo. Meghan contó que sufrió un aborto espontáneo en julio de 2020, tras mudarse a Santa Bárbara, California, y recordó que estaba estresada porque el diario británico The Mail on Sunday había publicado una carta privada a su padre, Thomas Markle.

“Estaba embarazada. La verdad es que no dormía. La primera mañana que nos despertamos en nuestra nueva casa fue cuando perdí el embarazo”, dijo Meghan. “Creo que mi mujer sufrió un aborto espontáneo por lo que hizo el Mail“, añadió Harry. “Lo vi todo”.

“Ahora, ¿sabemos absolutamente que el aborto involuntario fue creado, causado por eso? Por supuesto que no. Pero teniendo en cuenta el estrés que le causó, la falta de sueño y el momento del embarazo, de cuántas semanas estaba, puedo decir, por lo que vi, que el aborto fue provocado por lo que intentaban hacerle”, añadió.

CNN se puso en contacto con The Mail on Sunday y con su editor Associated Newspapers Limited para obtener sus comentarios, sin obtener respuesta hasta este jueves.

El traslado a Hollywood supuso seis semanas sin cobertura de prensa

Harry dijo que los periodistas tardaron seis semanas en enterarse de que la pareja se había mudado a la casa del director y guionista Tyler Perry en Hollywood, antes de publicar finalmente la ubicación de su nuevo hogar. También recordó las medidas adoptadas para evitar que los paparazzi tomaran fotos de la pareja.

“Estos grandes postes son básicamente la construcción de una valla para impedir que los paparazzi tomen fotografías a 300, 400 metros de distancia“, dijo Harry. “Y por ridículo y absurdo que sea, uno tiene que reírse de ello, porque es una locura”.

Perry afirma entonces que la gente cortaba la valla que rodeaba la propiedad, se colaba y que había “helicópteros 24 horas al día, 7 días a la semana”.

“Sin rendición de cuentas”

Harry habla de volver a casa para el funeral de su abuelo el príncipe Felipe en abril de 2021. Aunque dice que ni él ni el resto de la familia querían hablar de la situación que rodeaba a Harry y Meghan ese día, sí lo comentó con su padre y su hermano. Dijo que el príncipe William y el rey Carlos estaban “centrados en la misma mala interpretación de toda la situación“.

“He tenido que hacer las paces con el hecho de que probablemente nunca vamos a conseguir una rendición de cuentas genuina o una disculpa genuina”, dijo Harry.

California es ahora su hogar

Harry recuerda a los espectadores que Archie pasó solo los primeros cinco meses de su vida en el Reino Unido antes de que la familia se trasladara a California, y que su hija Lilibet nació en Estados Unidos. “Este es su hogar, este es el hogar de Lili, y este es nuestro hogar”, dijo Harry, quien añadió que la vida es muy diferente para la familia en EE.UU. “Puedo hacer cosas con nuestros hijos que nunca podría hacer en el Reino Unido“.