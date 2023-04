Buenas noticias recibieron los fanáticos y fanáticas del K-pop, ya que este miércoles se anunció que el grupo NCT Dream dará un concierto en Chile.

Tras presentarse en Asia y Europa, ahora es el turno de Latinoamérica, donde también se programaron shows en Brasil, Perú y México, además de Chile.

La agrupación, intérprete de éxitos como Boom o Hello Future, arribará al país como parte de su exitoso tour The Dream Show 2: In Your Dream.

Fallida presentación en Music Bank

El grupo compuesto por Mark, Jaemin, Chenle, Jeno, Renjun, Haechan y Jisung tenía planeado presentarse en el festival Music Bank del pasado 12 de noviembre.

Sin embargo, debido a la lluvia que había sido previamente anunciada, la productora Noix Dreamers canceló el evento, por lo que los asistentes solo pudieron presenciar la mitad del espectáculo, sin alcanzar la agrupación a presentarse.

En esa oportunidad, uno de los miembros, Jaemin, recurrió a las redes sociales para manifestar su pesar. “Nos da muchísima lástima que no hayamos podido mostrarles una buena presentación”. “Estamos sumamente agradecidos del sin fin de ánimos que nos dieron a pesar de la fuerte lluvia que ha habido”.

Escucha lo último de NCT Dream