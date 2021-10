(CNN) – El Premio Nobel de la Paz 2021 fue otorgado a los periodistas Maria Ressa y Dmitry Muratov por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión en Filipinas y Rusia.

Ressa es directora ejecutiva de Rappler, un medio de comunicación que critica el régimen del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, mientras que Muratov dirige el periódico independiente ruso Novaya Gazeta.

Lee también: Abdulrazak Gurnah obtiene el Nobel de Literatura por sus retratos “apasionados” sobre los efectos del colonialismo

“El periodismo libre, independiente y basado en los hechos sirve para proteger contra el abuso de poder, las mentiras y la propaganda de guerra”, dijo Berit Reiss-Andersen, presidenta del Comité Noruego del Nobel, al anunciar el premio en Oslo el viernes.

Dijo que la elección del comité “tiene como objetivo subrayar la importancia de proteger y defender estos derechos fundamentales”.

Es la edición 102 del premio. Entre los ganadores anteriores están Nelson Mandela, Martin Luther King, Jr., el disidente polaco Lech Walesa, el último líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, y cuatro presidentes de Estados Unidos.

El año pasado, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU recibió el premio.

Ressa se convierte en la primera mujer en recibir un Premio Nobel este año. Los premios de medicina, física, química y literatura se entregaron a principios de esta semana.

Breaking news: The #NobelPeacePrize 2021 is awarded to Maria Ressa and Dmitry Muratov. Congratulations! pic.twitter.com/tCcI9IkWdm

— Nobel Peace Center (@NobelPeaceOslo) October 8, 2021