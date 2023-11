(CNN) – Lanzada más de cuatro años después del original, The Marvels no es ajena a la Disney+ificación de las películas de Marvel. Con una digna duración de 105 minutos, es la película más corta de Marvel, pero un tono más ligero que ocasionalmente raya en una especie de Freaky Friday cósmico y no siempre hace que la película vuele, y mucho menos se dispare.

Aunque esta secuela de Captain Marvel marca la culminación de un amplio trabajo preliminar, habiendo introducido personajes vía streaming en WandaVision y Ms. Marvel, su principal debilidad reside no tanto en el trío de heroínas, cuya interacción produce buenos momentos, sino más bien en su villana.

Esa sería Dar-Benn (Zawe Ashton), una líder Kree vengativa, que busca vengarse de la Captain Marvel (Brie Larson) mientras empuña un martillo como el que empleó Ronan.

La amenaza, por desgracia, parece particularmente anodina y Dar-Benn, aunque poderosa, es muy poco interesante. En pocas palabras, hay un largo camino de regreso a la buena capitana intercambiando cabezazos con Thanos en Avengers: Endgame.

Por otra parte, The Marvels sigue una trayectoria algo diferente, con base en una anomalía de desplazamiento temporal que hace que el trío de Captain Marvel, Monica Rambeau (Teyonah Paris) y Ms. Marvel (Iman Vellani) entren y salgan del lugar de la otra. Un efecto incómodo que se utiliza en gran medida para lograr un efecto cómico, pero que al principio resulta demasiado caótico para su propio bien.

La directora Nia DaCosta (que comparte créditos de guion con Megan McDonnell y Elissa Karasik), cuyos créditos incluyen la secuela de terror Candyman, encuentra a su personaje más atractivo en Kamala Khan de Vellani, cuya reacción de fanática descarada y deslumbrada por las estrellas ante las heroínas mayores le da a la película una dulzura juguetona y gran parte de su atractivo.

El otro jugador utilitario destacado también se inclina hacia el lado tonto: Goose, la gata Flerken que periódicamente tose algo mucho más repugnante que una bola de pelo.

La combinación de Vellani y la gata podría realzar el atractivo juvenil de la película; sin embargo, ese es el tipo de material que aparentemente se adapta mejor a la latitud narrativa de una serie de streaming con múltiples episodios, lo que solo alimenta la sensación de The Marvels como algo parecido a Marvel Lite, menos digno de patrocinio teatral cuando el toque de Midas del estudio ya parece considerablemente menos dorado. (La primera película, en particular, superó las expectativas de taquilla).

Varios factores comparten la responsabilidad de ello, algunos más allá del control de Marvel. Sin embargo, lo más subestimado –excepto quizás por el exceso de contenido impulsado por el streaming– podría ser el alto nivel logrado por Endgame que las películas posteriores han luchado por replicar, junto con la pérdida de actores clave que salieron de él o alrededor de él.

Desde esa perspectiva, el elemento más alentador de “The Marvels” espera hasta la escena de los créditos finales, una de las más intrigantes de los últimos tiempos en términos de insinuaciones de posibilidades para el futuro.

Más allá de eso, The Marvels se siente segura y anodina en un momento en el que Marvel necesita correr algunos riesgos. Porque a pesar de presentar a una heroína espacial que puede volar majestuosamente hacia las estrellas, esos actos heroicos se presentan en una película que solo despega de manera intermitente.

The Marvels se estrena el 10 de noviembre en los cines de EE.UU. Está clasificada como PG-13.