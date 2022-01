Otra semana y vuelve el Recomendados de CNN Magazine, que comenzamos con Elvis Costello, leyenda viviente del pop británico, y su canción The Boy Named If. También desde las tierras de la reina Isabel, FKA twigs da cuenta de su calidad compositora en Madgalene, de 2019. De la cantautora y actriz pasamos al post-punk de Yard Act, que recientemente lanzó The Overload. Por una rama distinta pero del mismo árbol, una banda que suena como aquellas ochenteras pero con la calidad en producción que permite la actualidad: The Chisel, un sonido directo y sin rodeos.