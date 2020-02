Parasite hizo historia. La primera película en idioma no inglés en ganar el premio Oscar a Mejor Película fue uno de los grandes acontecimientos de la noche en la 92 edición de los Premios de la Academia, y las celebridades no demoraron en reaccionar al galardón.

La directora estadounidense Ava DuVernay tuiteó: “¡GIGANTE! ¡HISTÓRICO! ¡REFERENTE! ¡PARASITE! El mundo es grande y hermoso y las películas de todas partes merecen estar en la tarima ganando el mayor honor de la Academia. Esto es maravilloso y justo”.

MASSIVE! HISTORIC! LANDMARK! PARASITE! The world is big and it is beautiful and films from everywhere deserve to be on that stage winning @TheAcademy’s highest honor. This is wonderful and right. #Oscars pic.twitter.com/Q8go53lqmd

— Ava DuVernay (@ava) February 10, 2020