La quinta noche del Festival de Viña del Mar estuvo llena de talento nacional en una jornada bautizada no oficialmente como “la noche chilena”.

Los encargados de abrir la noche fueron Los Bunkers, quienes tras 12 años volvieron a la Quinta Vergara con un repertorio cargado de rock que hizo cantar a adultos y jóvenes. La agrupación penquista realizó inesperadas colaboraciones con Kid Voodoo e Illapu, en un espectáculo redondo del que salieron con dos gaviotas.

Quien tuvo la misión poner la cuota de humor fue Sergio Freire, quien realizó una rutina en la que, con su característico estilo sarcástico, mezcló actualidad y política. Su espectáculo fue todo un éxito entre los televidentes, ya que logró un promedio de 41,3 puntos de rating, dejando en segundo lugar a Andrea Bocelli.

Young Cister cerró la jornada con una verdadera fiesta. Pese a ser su debut en el certamen viñamarino, el cantante de solo 27 años deslumbró al público con una presentación de alta calidad en la que interpretó sus grandes éxitos, tales como Debí llevarte flores, Te quiero ver, Oh la la o Luismi.

En redes sociales, los televidentes publicaron diversos memes y reacciones respecto a las canciones interpretadas por Los Bunkers y el talento de la banda, el despliegue de Young Cister y una rutina de Sergio Freire que no complació a todos.

