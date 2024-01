Este domingo se realizaron los Critics Choice Awards 2024, premios que destacan los logros en la industria cinematográfica y televisiva. Uno de los momentos que se robó la noche fue el premio a mejor canción entregado a I’m Just Ken, de la película Barbie, interpretada por uno de sus protagonistas, el actor Ryan Gosling.

Desde su estreno en cines el año pasado, Barbie, cinta dirigida por Greta Gerwig, ha estado brillando bajo los reflectores y desde que se dieron a conocer las nominaciones se esperaba que triunfara en esta categoría.

En esta lista también participaron dos pistas más de Barbie: Dance the Night de Dua Lipa y What Was I Made For, interpretada por Billie Eilish. La lista completa de canciones nominadas la integraron Peaches (de la película: The Super Mario Bros); Road to Freedom (Rustin); y This Wish de la película de Disney Wish.

La reacción de Gosling recordó al error de los Oscar

La reacción de Ryan Gosling, aparentemente muy sorprendido por el triunfo, captó la atención en las redes sociales, donde varios usuarios recordaron el histórico error en los premios Oscar.

Usuarios hicieron referencia al momento en que la película La La Land, protagonizada por el mismo actor, fue incorrectamente anunciada como la ganadora al premio a la mejor película.

Al escuchar el nombre, el actor se mostró notablemente sorprendido ante la noticia de que la canción había resultado ganadora, incluso pareciendo pensar que se trataba de una broma.

Una vez que se dio cuenta de que era cierto, Gosling se levantó de su asiento para aplaudir a los compositores, pero su rostro todavía reflejaba la expresión de sorpresa.