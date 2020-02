Si quieres a Eminem en tu espectáculo, todo lo que tienes que hacer es preguntar. Tal vez dirá que sí en el segundo intento.

El ganador del Premio de la Academia Marshall Mathers apareció el domingo en el escenario del Dolby Theatre, coronando un montaje en honor a la música en las películas. De repente, su éxito de 2002 “Lose Yourself” comenzó a sonar para la sorpresa y el entusiasmo apagado de los asistentes y espectadores en casa.

Idina Menzel sacudía la cabeza contra su mejor juicio, pero su expresión afligida resumía la historia. Mientras tanto, Kelly Marie Tran, famosa por “Star Wars: The Last Jedi”, rapeó cada palabra.

“Lose Yourself” le dio a Eminem el Oscar a la Mejor Canción Original en 2003, entonces, ¿por qué, en 2020, volvió a aparecer en nuestras pantallas, rapeando sobre los espaguetis de mamá?

Considera la edición 92 de los Premios de la Academia como un remplazo de la ceremonia de 2003. En una entrevista con Variety, Eminem dijo que nunca esperó ganar en ese entonces, por lo que no acudió. Además, había interpretado “Lose Yourself” en los Grammy ese mismo año, solo unas semanas antes.

“Y también, en aquel momento, mi yo más joven no sentía que un espectáculo como ese pudiera entenderme”, dijo. Esto plantea la pregunta: ¿los Oscar lo entienden ahora?

Tal como lo cuenta Slim, la Academia ya había planeado incluir su canción en el montaje, y luego le preguntó a Eminem si quería interpretarla en vivo, 17 años después.

Él dijo que sí, “porque acabamos de sacar un álbum [Music to be Murdered By en enero], así que pensamos que tal vez eso tendría sentido con el momento del nuevo álbum”.

Esta presentación del éxito de su película 8 Mile contó con una orquesta en el escenario y una sección de cuerdas. Ensayó unas cinco veces en otro sitio para mantenerlo en secreto, dijo.

Su aparición en la transmisión por televisión alimentó naturalmente los rumores de que regresaría al cine. No le confirmó eso a Variety, pero sí dijo que está abierto si aparece el guión correcto.

En última instancia, la vuelta de Slim Shady al Oscar salió bien: “¡Pude abrazar a Salma Hayek!”.