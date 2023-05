(CNN) – Ray Stevenson, actor británico que apareció en “RRR” y las películas de “Thor”, murió a los 58 años el domingo, confirmó a CNN su publicista Nicki Fioravante.

No hubo información adicional disponible de inmediato sobre la causa de su muerte.

Estaba programado que Stevenson apareciera en Ahsoka como Baylan Skoll en agosto próximo. En abril asistió al evento Star Wars Celebration 2023, donde habló sobre su entusiasmo por ser parte del proyecto: “Llegar a empuñar el sable de luz es simplemente el mejor sentimiento del mundo“.

Ahsoka es la tercera serie de televisión relacionada con Star Wars en la que participaba Stevenson, ya que anteriormente interpretó el papel de Gar Saxon en Star Wars: Rebels (2016) y en dos episodios de Star Wars: Clone Wars (2020).

Su carrera profesional

Stevenson tiene más de 60 créditos de actuación que se remontan a la década de 1990, pero su papel destacado llegó en 2005 cuando interpretó a Titus Pullo en la serie de BBC/HBO Roma, ambientada en los últimos días de la República Romana.

El actor también es conocido por su papel de Volstagg, un “miembro bullicioso de los Tres Guerreros”, en la franquicia Thor de Marvel. Stevenson apareció como Volstagg en la película Thor (2011) y repitió el personaje en 2013 para Thor: The Dark World y en Thor: Ragnarok (2017).

Sus primeros créditos incluyen papeles en series de televisión como A Woman’s Guide to Adultery, The Dwelling Place y Band of Gold, en la que apareció en nueve episodios en 1995. Apareció en ambas temporadas de City Central como DI Tony Baynham a finales de los 90.

A lo largo de los años, Stevenson continuó como estrella invitada en varios programas de televisión, incluidos The Walking Dead y At Home with Braithwaites, antes de protagonizar películas como Outpost en 2008 y Cirque du Freak: The Vampire’s Assistant en 2009.