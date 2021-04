(CNN) –DMX, un rapero conocido tanto por sus polémicas como por su música, murió a los 50 años, anunció su familia en un comunicado.

“Nos entristece profundamente anunciar hoy que nuestro ser querido DMX, cuyo nombre de nacimiento es Earl Simmons, falleció a los 50 años en el Hospital White Plains con su familia a su lado después de haber sido sometido a soporte vital durante los últimos días”, señalaron.

El artista había estado hospitalizado desde la semana pasada cuando sufrió un infarto en su casa de Nueva York, según su abogado de toda la vida, Murray Richman.

DMX (Dark Man X) comenzó a rapear a principios de la década de 1990 y lanzó su álbum debut, It’s Dark and Hell Is Hot, en 1998.

Con la muerte de sus compañeros raperos The Notorious BIG y Tupac Shakur antes de irrumpir en la escena, DMX se convirtió en una de las estrellas reinantes del hip hop hardcore y fue el artista principal firmado con el sello Ruffhouse Records. Su sencillo, Ruff Ryders Anthem ayudó a sellar su éxito comercial y de crítica.

El rapero lanzó varios álbumes a lo largo de los años, incluido uno de sus más exitosos comercialmente, … And Then There Was X, que fue lanzado en 1999 y fue nominado a un Grammy en la categoría de mejor álbum de rap. Fue una de las tres nominaciones al Grammy para el rapero.

Vendió millones de álbumes, impulsados ​​por éxitos como Get At Me Dog (1998), Party Up (1999) y X Gon ‘Give It to Ya (2003).

Convirtió su creciente fama en una carrera como actor, apareciendo en varias películas, entre ellas, Romeo Must Die y Cradle 2 The Grave.

Sus logros profesionales a menudo se vieron eclipsados por sus problemas con el abuso de sustancias y los enfrentamientos con la ley. Se declaró culpable de fraude fiscal en 2017 y fue sentenciado a un año de prisión.

En 2019, DMX canceló una gira de conciertos planeada para buscar tratamiento para la adicción, diciendo en ese momento que estaba “poniendo a la familia y la sobriedad primero”.