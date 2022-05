La transgresora banda de rock estadounidense, Rage Against The Machine, emitió un potente comunicado en sus redes sociales reivindicando los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres en su país.

Esto, luego de que el diario Político publicara un borrador de la determinación del Tribunal Supremo del país norteamericano, de eliminar el derecho al aborto a nivel federal, lo que podría abrir la posibilidad de que los estados más conservadores limiten o incluso eliminen dicho derecho, que rige desde 1973.

“Rage Against the Machine apoya la justicia reproductiva y continuará luchando contra cualquier intento de restringir o controlar las libertades reproductivas. Criminalizar el acceso al aborto solo aumentará el sufrimiento que sienten desproporcionadamente las comunidades pobres, BIPOC (personas de ascendencia indígena o afroamericana) e indocumentadas”, afirmó la agrupación.

Los autores de “Killing in the name”, continuaron su manifestación, expresando que “el cambio constante hacia la derecha de los dos partidos principales debería alarmarnos a todos: una llamada de atención que necesitamos desesperadamente para organizar el poder popular radical contra un estado de guerra que continúa atacando la vida de las personas”.

Cabe mencionar que el conjunto conformado por los músicos Zack de la Rocha, Tom Morello, Tim Commerford y Brad Wilk, se ha mantenido desde sus inicios como una agrupación que constantemente plantea su postura frente a injusticias sociales, además de plantearse como retractores de la lógica neoliberal de su país y en el mundo.

