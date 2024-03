Pese a no ser parte del line-up, Princesa Alba hizo una aparición especial en Lollapalooza Chile 2024.

La cantante chilena de 27 años -cuyo nombre real es Trinidad Riveros– formó parte del show que Francisco Victoria ofreció en el Lotus Stage.

Acompañada por la euforia de un público que gritó enardecido tan pronto la vio subir al escenario, interpretaron a dúo la canción Herida, incluida en el disco del mismo nombre que el artista lanzó en 2022 -y posteriormente reversionada con Fármacos en la edición deluxe-.

Esta, sin embargo, no fue su primera vez en el evento musical anual de Parque Cerrillos. Ya lo hizo en 2022 y como parte del cartel, logrando debutar en un espectáculo con masiva afluencia de público.

Por aquel entonces, ella misma lo describió como “uno de los hitos más grandes de su carrera“.

En entrevista con CNN Magazine, Princesa Alba compartió sus impresiones posteriores a su participación en la colaboración en directo y los planes futuros de su carrera; entre los que se incluye el lanzamiento de un nuevo disco y la esperanza de ser parte de una edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

—¿Cómo estuvo ahora el Lollapalooza Chile 2024? ¿Cómo te sentiste acompañando a Francisco Victoria?

—Muy contenta, porque fue un reencuentro. Hace muchísimo que no tocábamos juntos, así que fue emocionante. Su show es increíble. También tuve la oportunidad de tocar, después tocó Francisca Valenzuela dentro del mismo techo de Francisco Victoria, así que puro talento nacional, producto nacional. Espero que esto sea la antesala, quizá, para volver a Lollapalooza el próximo año.

—Tú ya estuviste en Lollapalooza antes. ¿Cómo viste la recepción de este año en comparación a aquella vez, donde protagonizaste uno de los shows más masivos de 2022?

—No se compara, porque el otro show estaba anunciado y esto era una sorpresa. No lo anunciamos nunca. Tampoco eran mi fans, eran los fans del artista con el cual toqué. Pero espero que, cuando vuelva a Lollapalooza, sea igual o más bacán que la vez que ya vine, que la tengo acá en el corazón.

—Estás terminando una gira. ¿Cómo estuvo eso? ¿Cuál es tu balance?

—Fue súper, súper intenso. Tocaba tres, cuatro veces a la semana, recorriendo todo Chile. Pero me encanta, lo paso muy bien estando en el escenario, conociendo Chile. Yo me siento muy regaloneada por toda la gente, porque me traen cosas ricas, me muestran de su cultura, de su comida. Conozco paisajes hermosos que nunca hubiese conocido. Yo de verdad que lo paso increíble.

—Previo a tu presentación en el Festival de Huaso de Olmué, conversaste con CNN Magazine y contaste que allí querías sacarte un 7, para después postularte al Festival de Viña del próximo año. ¿Cuál es tu balance de esa frase?

—Uy, sí po. Es que dicen que Olmué es la antesala del Festival de Viña. Mi sueño es ir al Festival de Viña y es parte del currículum tener Olmué ahí metido. Y sí, creo que me fue muy bien; en lo personal, lo pasé increíble. Mis fans también lo pasaron muy bien, así que espero poder llegar eventualmente a un Festival de Viña. Está ahí, manifestándose, y espero que pase. Pero también, si no pasa, nada. Yo voy a seguir trabajando en la misma, voy a seguir dándolo todo y esperando conquistar la mayor cantidad de escenarios posibles.

—También se viene el lanzamiento de un nuevo disco. ¿Qué puedes contar de eso?

—Me tiene muy contenta, estoy muy emocionada. Yo soy un artista a la que le encanta estar sacando cosas; si no, me aburro un montón. Y más que sacar, tengo una necesidad de componer, de hacer videos, etcétera. Entonces, para mí, una nueva historia y marcar un nuevo capítulo en mi carrera es súper importante. Se viene pronto.