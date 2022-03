Se acabó la espera. Aunque no hay grandes sorpresas, sino más bien grandes confirmaciones, la organización de los Premios Oscar reveló sus números musicales para su versión 94.

Las performance que podrás disfrutar en vivo este domingo 27 de marzo, y que podrás seguir a través de las diferentes plataformas de CNN Chile con Viviana Encina y Monica Rincón como anfitrionas, estarán a cargo de cuatro de las y los intérpretes de los cinco temas nominados este año a Mejor Canción Original.

Billie Eilish, junto a su hermano y productor Finneas, Reba McEntire, Sebastián Yatra, y -la confirmación que el mundo esperaba- Beyoncé, conforman la lista final y oficial de presentaciones.

La gran sorpresa será el breve show que tiene preparado la intérprete de Be Alive, canción principal de la película King Richard (El Método Williams), que narra la historia del padre de las hermanas tenistas Selena y Venus Williams, y donde Will Smith corre con ventaja para llevarse la estatuilla a mejor actor principal.

Lee también: El icónico show que Beyoncé podría presentar en los Premios Oscar

Van Morrison, el cantante británico famoso por su canción Brown Eyed Girl, y que este año compite con su tema Down to Joy de la película Belfast, no se podrá presentar en la ceremonia por encontrarse de gira.

Las canciones y artistas nominadas este año son Be Alive, de King Richard, escrita por Beyoncé y Dixson; Dos Oruguitas, de la película Encanto, escrita por Lin-Manuel Miranda e interpretada por Sebastián Yatra; Down to Joy de Belfast, escrita e interpretada por Van Morrison; No Time to Die, de la película de James Bond, con el mismo nombre y escrita e interpretada por Billie Eilish y Finneas; y finalmente Somehow You Do, de la película Four Good Days, escrita por Diane Warren e interpretada por Reba Mcentire.