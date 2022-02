(CNN Chile/EFE) – Por primera vez en la historia, los premios Oscar abrirán su votación al público y reconocerán a la película más votada en Twitter, anunció este lunes la Academia de Hollywood.

Hasta el próximo 3 de marzo, los usuarios podrán elegir su película favorita mediante el hashtag #OscarsFanFavorite y también seleccionar la escena con la que más disfrutaron este año bajo el lema #OscarsCheerMoment.

Los mejores mensajes se incluirán en la retransmisión de la gala, el próximo 27 de marzo, y la Academia sorteará entre todos los participantes tres viajes a la ceremonia del año que viene, donde los ganadores podrán presentar uno de los premios.

Además de Twitter, también se podrá votar por la película favorita desde el sitio web de la organización.

Make movie history this year with #OscarsFanFavorite and #OscarsCheerMoment.

Head to https://t.co/HjaTjZfexf for more information. pic.twitter.com/GCPtespLqP

— The Academy (@TheAcademy) February 14, 2022