(CNN en Español) – Una canción insignia puede hacernos recordar una película al instante, y por eso existe, desde 1934, una categoría dentro de los premios Oscar a la mejor canción original.

Entre los ganadores destacan artistas como Eminem, quien alzó el Oscar en 2003 por su tema Lose Yourself; My Heart Will Go On, interpretada por Celine Dion, que fue la emblemática canción de Titanic; o Al otro lado del río del cantautor uruguayo Jorge Drexler.

Este año podríamos ver la primera vez que la compositora estadounidense Diane Warren se lleve el Oscar en esta categoría, en la cual ha sido nominada en otras 13 ocasiones pero no ha ganado en ninguna oportunidad. Cabe destacar que Warren recibió un Oscar honorífico pero nunca ha alzado el premio por esta categoría en una ceremonia televisada.

Tal vez Lady Gaga vuelva a alzar el Oscar a la mejor canción original, o quizás sea Rihanna. Sin importar quien sea el ganador o ganadora, acá te dejamos los cinco temas nominados en esta categoría.

Temas nominados a “mejor canción original” en los Oscar 2023

Applause de Tell It like a Woman

Esta es la nominación número 14 de Diane Warren a los premios Oscar en la categoría de mejor canción original y, si la suerte está de su lado, este podría ser el año en el que finalmente logre llevarse la estatuilla a casa.

El tema es interpretado por la cantante y actriz colomboestadounidense Sofia Carson.

La canción es un himno de empoderamiento femenino. En un panel con Deadline, la compositora dijo que algunas veces las mujeres necesitan darse su lugar, respetarse, darse un aplauso, antes de dárselo a cualquier otra persona.

Hold My Hand de Top Gun: Maverick

Lady Gaga podría hacerse de su segundo premio Oscar en la misma categoría, tras ganar en 2019 por Shallow, de la cinta A Star is Born.

Para el tema de Top Gun: Maverick, Gaga contó con la participación de su frecuente colaborador Michael Tucker (Bloodpop) en la composición.

La también actriz dijo en Instagram en abril del año pasado que cuando creó el tema no se dio cuenta de “las múltiples capas que abarcaba el corazón de la película, mi propia psique y la naturaleza del mundo en el que hemos estado viviendo”.

“Quería convertir la música en una canción en la que compartimos nuestra profunda necesidad de ser entendidos y tratar de entendernos mutuamente: un anhelo de estar cerca cuando nos sentimos tan lejos y la capacidad de celebrar a los héroes de la vida”, agregó Gaga.

Lift Me Up de Black Panther: Wakanda Forever

La canción Lift Me Up es un tributo a Chadwick Boseman, quien interpretó a Black Panther en la primera película, para la secuela del personaje de Marvel. Es el tema principal de la cinta y aparece justo en los créditos de la producción.

Fue compuesta por el ganador del Oscar, Ludwig Göransson, Rihana, Ryan Coogler y Temilade Openiyi. Es interpretada por Rihanna. Esta es la primera nominación de la cantante a los Premios de la Academia.

Naatu Naatu de RRR

La nominación de este tema desde ya escribe la historia en los Premios Oscar. Es la primera canción de la India nominada a los Premios de la Academia.

A inicios de mes ganó el Globo de Oro a la mejor canción original. Rahul Sipligunj y Kaala Bhairava interpretan el tema, mientras que Chandra Bose y M.M. Keeravani escribieron la canción.

This Is A Life de Everything Everywhere All at Once

inalizamos la lista de canciones nominadas al Oscar con This Is a Life, escrita e interpretada por el colectivo Son Lux (Ian Chang, Rafig Bhatia y Ryan Lott) junto a David Byrne, Mistki.

En una entrevista con Quest Love, Bahtia contó que la agrupación llegó a los Daniels (los directores de la cinta) por la habilidad que tienen de “reconciliar tendencias opuestas” con su música.

Sobre la creación del tema, Lott dijo a TheWrap que se imaginó “una canción en la que dos voces cantaban juntas, pero era casi como si estuvieran cantando dos canciones diferentes sobre la misma pieza musical instrumental, y luego se unían en estos momentos de éxtasis, estas pequeñas explosiones de color y locura”.

Lott escribió el tema en 20 minutos, cuenta a la publicación, excepto la contribución de David Byrne.