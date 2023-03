La academia de los premios Óscar anunció esta tarde que trabajará con la empresa Descriptive Video Works, que realiza descripción de videos para personas con problemas visuales y ciegas.

Esta iniciativa busca que personas no videntes puedan disfrutar en vivo de la premiación y la alfombra roja el próximo 12 de marzo.

Con esta medida, los Oscar marcan un precedente en las premiaciones y eventos televisados.

The 95th Oscars will be televised live on @ABCNetwork March 12. The Red Carpet begins @ 6:30pm ET / 3:30pm PT and the main show starts @ 8pm PT / 5pm ET. The show will be accessible for blind and partially sighted audiences with #AudioDescription provided by @DescribedVideo.

— Descriptive Video Works (@DescribedVideo) March 7, 2023