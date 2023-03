(CNN) – A lo largo de una carrera que abarca cuatro décadas, Michelle Yeoh ha cautivado al público con su destreza física como artista marcial y su emotivo talento como actriz.

Si bien se convirtió en un ícono internacional hace 23 años, gracias a la ganadora del Oscar, Crouching Tiger, Hidden Dragon de Ang Lee, no fue hasta el año pasado, con Everything Everywhere All at Once que obtuvo el reconocimiento de la Academia con su primera nominación a los Oscar.

Aquí hay una mirada retrospectiva a algunos de los aspectos más destacados de la carrera de Yeoh.

Sí señora (1985)

Una entrada formidable en los primeros años de Yeoh haciendo películas en Hong Kong, esta película de acción se destaca por su ubicación prominente de actrices que se levantan contra los malos, allanando claramente el camino para obras posteriores como Quentin. La saga Kill Bill de Tarantino, ¡Sí señora! también es una cápsula del tiempo divertida, que mantiene un tono un poco tonto mientras presenta a Yeoh con un corte de duendecillo y hombreras gigantes de los años 80.

Superpolicía (1992)

Yeoh muestra sus habilidades en las artes marciales en esta comedia de acción de Hong Kong junto a Jackie Chan, que recibió un estreno doblado en los EE. UU. Interpretó a una inspectora de la Interpol, y su papel incluyó un trabajo de acrobacias verdaderamente desgarrador, como hacer aterrizar una motocicleta en un tren en movimiento y, en unas pocas tomas, derrapar peligrosamente fuera de él, que se mostró durante los créditos finales.

Wing Chun (1994)

Una película de artes marciales algo más estoica pero aún cinética llena de acción, es fácil ver cómo Wing Chun permitió a Yeoh volar en el clásico posterior Tigre agachado, dragón oculto. También marca una de las mejores colaboraciones de Yeoh con el legendario director y doble de riesgo Woo-Ping Yuen, con quien más tarde trabajó en Dragon y otros títulos.

El mañana nunca muere (1997)

Yeoh interpretó a una de las mujeres Bond más poderosas, igual a 007 en términos de inteligencia y fuerza. Mucho se hizo en el momento en que Yeoh, una exreina de belleza convertida en actriz, hizo sus propias acrobacias en la película protagonizada por Pierce Brosnan, mientras pateaba traseros y ganaba elogios.

Tigre agachado, dragón escondido (2000)

Un deslumbrante éxito internacional, memorable para muchos por sus elegantes secuencias de acción con alambre, del director Ang Lee. Yeoh coprotagonizó junto a Chow Yun-fat como dos guerreros incapaces de expresar su amor el uno por el otro, con Zhang Ziyi como el ladrón que deben luchar por la posesión de una legendaria espada centenaria conocida como Green Destiny.

Memorias de una geisha (2005)

Adaptada de la novela de Arthur Golden, la historia comienza a fines de la década de 1920, con Yeoh como Mameha, una feroz matriarca que instruye a su joven protegida, Chiyo (nuevamente Zhang Ziyi) en las formas de servir como geisha. La película generó cierta controversia en ese momento por elegir a actores no japoneses, incluidos Yeoh y Zhang, en los papeles más destacados, pero sus actuaciones fueron elogiadas.

La Dama (2011)

Basada en la historia real de Aung San Suu Kyi, política birmana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, La dama fue un tour de force para Yeoh en el papel de alguien que se enfrentó a la violencia y la opresión. Dirigida por Luc Besson y coprotagonizada por David Thewlis, la película también es una conmovedora historia de amor, lo que le valió a Yeoh una nominación a mejor actriz para un Satellite Award.

Locos ricos asiáticos (2018)

Yeoh interpretó a una madre con la que no se puede jugar en esta película de 2018, la primera película importante de Hollywood que presenta un elenco mayoritariamente asiático en 25 años (luego de The Joy Luck Club en 1993). Su personaje, Eleanor Young, es la madre sofisticada y dura como un clavo del personaje principal Nick (Henry Golding), cuya elección de novia, Rachel (Constance Wu), Eleanor está menos que emocionada. Ella también juega un juego de mahjong.

Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos (2021)

Yeoh se unió al Universo Cinematográfico de Marvel en el más elegante de los estilos, interpretando a una guerrera místico que demostró cuán realmente puede ser un combate de artes marciales de baile. Como guardiana del reino mágico conocido como Ta Lo, el caprichoso personaje de Yeoh, Ying Nan, les enseñó a los hombres de la película, incluido el héroe titular de Simu Liu, Shang Chi, que el éxito no solo nace de la fuerza bruta.