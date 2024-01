El destacado actor chileno Pedro Pascal ha sido anunciado como uno de los presentadores en la próxima ceremonia de los Premios Emmy 2024.

La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión reveló una primera lista de presentadores para la esperada premiación, originalmente programada para septiembre, pero pospuesta debido al paro de Hollywood en 2023.

Pedro Pascal, reconocido por su versatilidad y talento actoral, no solo desempeñará el rol de presentador, sino que también se encuentra entre los nominados al premio como Mejor Actor de una Serie de Drama por su destacada actuación en The Last of Us.

La ceremonia de los Premios Emmy 2024 está programada para el lunes 15 de enero, prometiendo ser un evento lleno de emoción y reconocimientos a lo mejor de la televisión en el último año.

¿Quiénes son los presentadores de la premiación?