Este lunes 15 de enero, y tras meses de retraso, finalmente se realizará la edición 75 de los Premios Emmy en el Peacock Theatre de Los Ángeles, en Estados Unidos.

Inicialmente, el premio más importantes de la televisión estaba programado para septiembre del 2023, pero se tuvo que suspender debido a la huelga de Hollywood.

Los Emmy premian a las mejores series tanto en formato regular como en streaming, así como a sus creadores y equipos. El encargado de conducir el evento este año es el actor y comediante Anthony Anderson.

En esta oportunidad, la serie más nominada son Succession, con 27 nominaciones, seguida por The Last of Us, con 24 nominaciones, The White Lotus, con 23 nominaciones, y Ted Lasso, con 21 nominaciones.

¿A qué hora son los Premios Emmy 2023?

La edición 75 de los Premios Emmy se podrán ver en vivo este lunes 15 de enero a partir de las 22:00 horas de Chile. Sin embargo, la transmisión especial con el pre-show comienza a las 21:00 horas.

¿Dónde ver los Premios Emmy 2023?

Quienes deseen ver los premios podrán hacerlo a través de los canales TNT y HBO. Una vez finalizado, podrá verse en la plataforma de streaming HBO Max, donde quedará alojado los próximos seis meses.