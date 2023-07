(CNN) – Taylor Swift está usando la regrabación de su música como una oportunidad para hacer algunos cambios.

La cantante lanzó su álbum Speak Now (Taylor’s Version) el viernes y abordó algo que no ha envejecido bien.

En la versión original de su sencillo de 2010, Better Than Revenge, Swift canta: “She’s better known for the things that she does on the mattress, whoa” (“Ella es más conocida por las cosas que hace en el colchón“).

En la versión de 2023, Swift cambió la línea a “He was a moth to the flame she was holding the matches, whoa” (“Él era una polilla a la llama, ella estaba sosteniendo los fósforos“).

Taylor es bien conocida por defender a las mujeres y sus fanáticos han estado debatiendo durante semanas si cambiaría la letra original, que muchos vieron como “slut shaming”.

La cantante superestrella no anunció la edición con anticipación y recibió reacciones mixtas en línea. Sin embargo, no es la primera vez que Swift cambia la letra de una canción; anteriormente modificó la letra de Picture to Burn de su álbum debut de 2006.

Swift está regrabando su música después de que el ejecutivo musical Scooter Braun comprara las grabaciones maestras de sus primeros seis álbumes de su antiguo sello Big Machine Label Group en 2019, una venta a la que se opuso.

Según los informes, Braun los vendió por $300 millones a una empresa de capital privado en 2020.