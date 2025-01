“Por favor, devuélvame el balón, vecina, solo un niño soy”: 31 Minutos vuelve con libros de sus canciones más emblemáticas

Canciones que han traspasado generaciones llegan ahora en formato libro para traer a los niños y niños de la actualidad -y también para reencantar a los más grandes- historias que fueron creadas 20 años atrás, pero que no han perdido su característico toque humorístico.

“Soy un dinosaurio y me llamo Anacleto

Por cosas del destino no morí en la glaciación

Mis amigos se murieron, me dejaron solo

Y tuve que resignarme a esta situación”.

De esa manera comienza uno de los temas más icónicos de 31 Minutos, “el noticiero más veraz de la televisión” que ahora nos sorprende con la publicación de mini libros que contienen sus canciones, junto a características ilustraciones y una lectura fácil y divertida.

Los dibujos, realizados por Pedro Peirano, nos traen a la memoria los distintos personajes que protagonizaron la serie transmitida por Televisión Nacional de Chile (TVN) durante la década de los 2000.

Y en el primero de ellos nos presentan la historia de Anacleto, el único dinosaurio que sobrevivió a la era de la glaciación, y que al verse aburrido, sin nada que hacer, sin amigos, familia ni nadie que lo acompañara, decidió cambiar su suerte y presentar un “proyecto para la televisión”.

Luego de lograr la fama máxima en el mundo del espectáculo, se compró autos caros y una casa en la playa, pero nos cuenta que no pudo ser feliz porque extrañaba a sus amigos dinosaurios y “a los cavernícolas que nos querían cazar”. Así, el prehistórico animal cambió su nueva vida “por amigos de verdad”.

La canción es parte del Ranking Top -sección de espectáculos dirigida por Policarpo Avendaño- de la segunda temporada. Las voces son de Álvaro Díaz, quien interpreta al Dinosaurio Roberto.

Para hacer la lectura aún más didáctica, al final del libro aparece la letra de la canción junto a la partitura, para que así los lectores se animen a interpretarla en algún instrumento musical.

“Por favor, por favor,

devuélvame el balón, vecina.

Solo un niño soy…

… Mira, niño, ya has hecho mucho daño,

me rompiste las ventanas y un florero.

Yo no puedo soportar eso a mis años.

¡El pobre Sergio ya parece un arquero!”.

Otra de las célebres canciones que llegó en formato libro es la de Pepe Lota, que cuenta la historia de un niño que le pide a su vecina que le devuelva su pelota, que cayó al interior de su casa.

Con una contagiosa melodía, con Pablo Ilabaca interpretando a Pepe Lota y con Jani Dueñas haciendo la voz de la vecina, Emerilda Pomposa, llaman la atención de cualquiera.

En la historia, la mujer le pide al niño que se entretenga en otro lado, pero él le responde que no tiene amigos y que su mamá trabaja, por lo que no tiene a nadie con quien divertirse en el parque.

La solución, al final, es que Pepe Lota juegue con Don Sergio, el marido de Emerilda y un hombre muy asustadizo, pero “el mejor para acompañarme a la plaza a jugar”.

“Devuélvame la pelota” es parte del Ranking Top de la primera temporada de la serie y al final del libro también es posible encontrar la letra de la canción junto a su partitura.

Puede que la serie haya estado dirigida a un público infantil, pero los más grandes del hogar también se encantaron con 31 Minutos. Y es que el noticiero dirigido por el famoso presentador Tulio Triviño también está plagado de humor y sátira de la actualidad de esa época.

“Les voy a contar la historia de Norberto y Raquel,

ellos no eran tan amigos, pero se caían bien.

Iban juntos en la lista del famoso cuarto C

y es por eso que en pareja todo tenían que hacer

Son pololos, son pololos,

les decían los demás.

Son pololos, son pololos

y se tienen que besar”.

Una de las canciones que formó parte del Ranking Top de la cuarta temporada de 31 Minutos es “Son pololos”, que es interpretada por La Corchetis y cuenta la historia de Norberto y Raquel, dos compañeros de curso a quienes todo el mundo les decía que debían estar juntos.

La voz de La Corchetis corresponde a Jani Dueñas, mientras que Álvaro Díaz hace la voz de Norberto.

Una de las curiosidades de este tema es que las figuras de Norberto y Raquel están inspiradas en el actor John Travolta y la cantante Olivia Newton-John.

Además, el video musical se grabó durante la temporada de verano en la escuela Francisco Andrés Olea, en Santiago, de acuerdo al sitio 31 Minutos Fandom.

Así, el humor de sus canciones ha traspasado generaciones, y es que si bien sus inicios datan de la década del 2000, sigue vigente hasta la fecha. Y aquello se ve reflejado en la publicación de estos libros, que a través de lúdicos dibujos cuentan las historias de icónicos personajes de la serie.

Además, las lecturas se configuran como una oportunidad para traer a los niños y niñas de la actualidad -y también para reencantar a los más grandes- historias que fueron creadas 20 años atrás, pero que no han perdido su característico toque humorístico.

