La polémica rutina de George Harris contra el presidente Boric: “No sirve para nada, no podemos seguir escogiendo inútiles”

En su rutina, el comediante venezolano también tilda al mandatario de “mediocre”: “no ha terminado la carrera. No sirve para nada”.

Estos días, en redes sociales volvió a reflotar una polémica rutina del comediante venezolano George Harris, en la que se refiere al presidente Gabriel Boric en duros términos.

Cada recordar que Harris fue confirmado para la edición 2025 del Festival de Viña. Participará el próximo 23 de febrero, mismo día en que se presentará Marc Anthony y Bacilos.

¿Qué dijo George Harris sobre el presidente Boric?

En la rutina que reflotó, el comediante aborda el triunfo de Boric en la elección presidencial de 2021, tildando al actual mandatario de mediocre e inútil y acusándolo de no “servir para nada”.

“Les digo a mis compatriotas que ya están en Chile. No les puedo decir, ‘ya váyanse’. No, no es así. Ganó este señor, este señor se llama. ¿Cómo que se llama él? Boric”, parte señalando sobre el escenario.

Lee también: George Harris responde a críticas de chilenos por su participación en Viña 2025: “Hagan una receta de esas que escriben”

En esta línea, Harris agrega que “Boric, que tiene 35 años y no ha terminado la carrera. No sirve para nada. ¿No tuvo un padre que le dijera ‘que mediocre’? Que dejó la carrera y no terminó la puta carrera”.

“Supuestamente estudió derecho. Y luego, si usted no ha trabajado en la empresa privada, si usted no sabe lo que es levantar una empresa, levantar un proyecto, sacar una cuenta, sumar, restar y pagar impuestos, usted no puede llevar el país”, continuó.

Finalmente, sostuvo que “el país es una empresa macro. Usted no puede, porque lo que va a hacer es joder a todo el mundo, montar más impuestos y quebrar al país. Y después decir ‘es que no tuvimos la oportunidad de mandar’. O sea, no podemos seguir escogiendo inútiles, coño de la madre. ¿Qué le quiero decir a mis compatriotas que viven en Chile? Ahorren en dólares todo lo que puedan”.