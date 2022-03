Las discusiones, debates y polémicas en la antesala de los premios Óscar se ha transformado, cada vez más, en una tradición. Este año la controversia tiene que ver con la salida de ocho categorías de la transmisión oficial, decisión de la Academia que afecta directamente a Chile y en particular al cortometraje Bestia.

La organización de los premios argumentó que se optó por la agilización del programa en vivo. Sin embargo, la medida impedirá presenciar en directo la premiación a la mejor corto animado en que está nominada la producción chilena.

“Reconocemos que es un evento televisivo en vivo y debemos priorizar la audiencia para aumentar el compromiso del espectador y mantener el show con vida, cinético y relevante”, expresaron desde la producción del evento.

Lee también: “We Don’t Talk About Bruno” será interpretada en los Oscar 2022

Otras categorías que no serán parte de la transmisión oficial serán corto documental, y categorías técnicas como mejor montaje y mejor banda sonora, cuyos resultados serán anunciados una hora antes del comienzo de la transmisión oficial.

“Si me preguntas, yo creo que es un escándalo, corta otras cosas de la ceremonia pero no los premios. O sea ¿de qué estamos hablando? son premios de cine. Y no son categorías técnicas, eso es lo que hace al cine, eso es el cine”, sostiene Ana Josefa Silva, crítica de cine.

El director nominado por Nightmare Alley, Guillermo del Toro cuestionó la decisión asegurando que “este no es el año para no escuchar nuestros nombres en vivo en los Óscar, este es el año en que los cantamos y decimos fuerte”.

“Considerando que los discursos y las nominaciones serán completamente incluidos en la transmisión, siento que es importante llamar a las cosas por su nombre y no minimizar la verdadera exclusión en estos espacios”, cuestionó la directora Ava DuVernay.

Pese a la polémica, no se trata de la primera vez en que se intentan excluir algunas categorías. En 2018 la dirección de los premios intento eliminar algunas, pero revirtieron su decisión por la ola de críticas por parte de la opinión pública.