VIDEO RELACIONADO – Entrevista a Planeta No (10:17)

Planeta No lanzó un inesperado cover de un clásico del rock latino cuya letra parece hablarle directamente al presente mundial.

Se trata de Para no verte más de La Mosca Tsé-Tsé, perteneciente a su álbum Vísperas de Carnaval (1999). Éxito en el que la banda chilena encontró una “evidente sincronía” en las letras de la canción con la inesperada situación actual del nuevo coronavirus, lo que “permite resignificar este nuevo material, de antigua referencia”.

“Cuando no tengas donde ir, cuando te sangre la nariz” y “el cáncer de la soledad, te haya matado en la ciudad“, dicen algunos de los versos de este hit de fines de los ’90 que resuena como nunca en medio del confinamiento por el SARS-CoV-2.

Lee también: “Tupenaesmipena”: Gepe y Princesa Alba retratan el amor a distancia en inédita colaboración

Los músicos nacionales compusieron un estilizado “cover vintage” en clave pop chileno bailable, que hace eco del soundtrack de la infancia y preadolescencia de toda una generación latinoamericana criada con los sonidos de la radio.

Este sencillo es parte del mixtape llamado No tan Raro, “un compilado de lados B, colaboraciones con artistas invitades y versiones que formaron parte del proceso de composición” de Raro, el último álbum de estudio de la banda en 2019.

Antes de lanzar Para no verte más, Planeta No calentó motores con diversos covers como Yo no sé qué me pasó de Juan Gabriel.

Escucha acá el cover de Planeta No: