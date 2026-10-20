Planeta No regresa a Chile con nuevo disco y anuncia fechas en Valparaíso, Concepción, Chillán y Santiago

Planeta No volverá a los escenarios nacionales para presentar en vivo Un Abrazo, su segundo álbum de estudio, con una serie de conciertos programados para noviembre y diciembre en distintas ciudades del país.

La banda liderada por Gonzalo García, músico chileno radicado en Ciudad de México, anunció presentaciones en Valparaíso, Concepción, Chillán y Santiago.

El recorrido comenzará el 13 de noviembre en Trotamundos y continuará el 19 en Templo Crápula y el 20 en Magnolia, antes de llegar al Centro Arte Alameda el 16 de diciembre.

Publicado en mayo, Un Abrazo marcó el primer larga duración del proyecto en 11 años, después de Odio (2015).

Sus canciones fueron grabadas entre Santiago y Ciudad de México y continúan la propuesta de pop de Planeta No, esta vez incorporando elementos del rock alternativo y ritmos latinoamericanos.

El retorno a Chile ocurre, además, casi un año después del concierto con que la agrupación celebró una década de Odio en Matucana 100, realizado en diciembre de 2025. Dicha presentación estuvo acompañada por una reedición en vinilo del debut.

“Uno se va pensando que se despide una sola vez y listo. Pero la gente siguió escuchando estas canciones en Chile, siguieron escribiéndome, y eso no se corta por la distancia”, señaló García a propósito de las nuevas fechas.

Durante los próximos conciertos, el grupo interpretará por primera vez en el país las canciones de Un Abrazo, además de recuperar material de trabajos anteriores como Odio y el EP Matucana.

Fechas de Planeta No en Chile

El primer concierto se realizará el viernes 13 de noviembre en Trotamundos, ubicado en Blanco 1253, Valparaíso. Las entradas se encuentran disponibles con valores de $6.000 en preventa y $9.000 para la entrada general y el mismo día del evento.

Posteriormente, Planeta No llegará a Templo Crápula de Concepción el jueves 19 de noviembre a las 21:00 horas. La segunda preventa tiene un precio de $8.000 más cargo por servicio, mientras que la entrada general cuesta $10.000 más cargo.

Un día después, el viernes 20 de noviembre, la agrupación se presentará en Magnolia de Chillán, ubicado en Avenida Argentina 255.

Para el miércoles 16 de diciembre, en tanto, está programado un concierto a las 20:00 horas en el Centro Arte Alameda de Santiago. La entrada general tiene un valor de $13.000 y el músico argentino GALEAN participará como artista invitado.