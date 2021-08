El baterista Pete Parada de The Offspring aseguró en su Instagram oficial que fue desvinculado de la banda por no querer vacunarse contra el COVID-19, aunque él afirma que esta decisión se debe a condiciones médicas.

“Dado mi historial médico personal y el perfil de efectos secundarios de estos trabajos, mi médico me ha aconsejado que no me vacune en este momento. Tuve el virus hace más de un año, fue leve para mí, así que estoy seguro de que podría manejarlo de nuevo, pero no estoy tan seguro de sobrevivir a otra ronda posterior a la vacunación del síndrome de Guillain-Barré, que se remonta a mi infancia y ha evolucionado de peor manera”, expresó Parada en sus redes sociales.

También dijo que fue despedido de la banda por no poder cumplir “con el mandato de la industria” para grabar en estudio e ir de gira.

Y agregó: “también quiero compartir mi historia para cualquier otra persona que experimente la agonía y el aislamiento de quedarse atrás en este momento. Sepan que no están completamente solos”, expresó el músico.

“No tengo sentimientos negativos hacia la banda. Están haciendo lo que creen que es mejor para ellos y yo hago lo mismo”, aclaró Parada, que aprovechó de explicarle al público por qué no lo verán en los próximos espectáculos de The Offspring.

Pete Parada ingresó a la banda en 2007 y desde entonces ha participado en las giras y en los álbumes “Days Go By” de 2012 y “Let the Bad Times Roll” de este año.