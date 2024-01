La organización del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2024 zanjó el debate sobre Peso Pluma y ratificó su presentación en la certamen, recalcando que identifican “su prestigio internacional como artista”.

¿Qué pasó?

El directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN) solicitó la cancelación de la invitación del músico mexicano, debido al contenido de las letras de sus canciones y la incitación a la “narcocultura”.

Los representantes explicaron que, que como parte de su misión pública, la cadena debe promover valores democráticos, derechos humanos, cultura, respeto y cuidado del medio ambiente, tolerancia y diversidad.

Con base en estos valores, TVN rectificó su decisión y alertó que no pueden “compartir, transmitir, ni fomentar, repertorios alusivos a la violencia, el narcotráfico y otros elementos relacionados con la llamada ‘narcocultura’”.

Asimismo, dijeron que, a pesar de que el artista mexicano es reconocido mundialmente, sus canciones contienen “contenidos asociados a la referida narco cultura”.

Respuesta de la organización

Este miércoles, la organización indicó a través de un comunicado que, luego de que una comisión revisó la opinión de TVN, “analizada legalmente la solicitud por ambos canales y la dirección de concesiones del municipio, en relación a las bases de licitación y el contrato que rigen la concesión, se consideró que no existen atribuciones jurídicas ni contractuales para decidir sobre la petición realizada por el Directorio de TVN”.

En el mismo sentido, tanto la alcaldesa como los concejales manifestaron preguntas con relación a si existe la posibilidad legal de resciliar el contrato con el artista. No obstante, tanto las áreas legales de los canales, como la dirección de concesiones del municipio, ratificaron que no existen argumentos jurídicos ni contractuales para revocar la participación del artista, sumado a que los descargos no se realizaron en los plazos estipulados en las bases de licitación y anexos de esta.

Por lo que se decidió mantener su participación en Viña 2024.

“La organización del certamen identifica el prestigio internacional de Peso Pluma como artista. Su música, además de millones de escuchas en todas las plataformas, está presente también en importantes escenarios, siendo confirmado el día de ayer para Coachella, uno de los tres festivales más grandes del mundo”, sentenció.