Una impactante noticia recibieron los fanáticos de The Mandalorian luego de que Pedro Pascal confesara que solo presta su voz para el personaje principal de la serie, Din Djarin, más conocido como el Mandaloriano o solo Mando.

¿Qué dijo Pedro Pascal?

En una mesa redonda con otros actores para The Hollywood Reporter, el chileno reveló que, actualmente, “la mayor parte” de su trabajo en la serie consiste en grabar sus líneas luego de que otros actores ya rodaron las escenas.

El actor explicó que esto no fue siempre así: “Hubo una gran cantidad de experimentación, estando en el traje durante gran parte de la serie, y, sinceramente, mi cuerpo no estaba preparado para la tarea en cuanto a los cuatro meses de la misma”.

“Yo estaba dentro. Estuve dentro durante una cantidad significativa de tiempo, pero ahora lo hemos solucionado, lo que es genial”, agregó.

El chileno detalló que esto le ha permitido tener más tiempo para asumir otros papeles importantes, como el de Joel en la exitosa The Last of Us. “Me ha dado la oportunidad de ir y hacer otras cosas“, dijo.

En la tercera temporada de The Mandalorian se acreditó por primera vez a Brendan Wayne y Lateef Crowder por dar vida a Mando. Wayne graba la mayoría de las escenas, mientras que Crowder es el encargado de las escenas de acción.

