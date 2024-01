Willem Dafoe recibió su primera estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Durante el evento, transmitido este lunes 8 por la propia organización, se observó cómo el icónico intérprete de 68 años se arrodilló en la alfombra roja para contemplar su nombre plasmado en el suelo.

Dafoe estuvo acompañado en la instancia por la maestra de ceremonia Ellen K, la actriz y directora Patricia Arquette y el actor Pedro Pascal.

En este sentido, el actor nacional brindó el discurso inicial de la ceremonia en el que rindió homenaje al actor estadounidense.

Pascal recordó la participación de Dafoe en Pelotón, compartiendo una emotiva anécdota sobre cómo la actuación del actor en la película lo conmovió tanto que su padre tuvo que llevarlo al baño porque no podía contener las lágrimas.

“Vi Platoon en el cine con mi padre, y Willem me hizo llorar tanto que mi papá me mandó al baño“, señaló en medio de las risas de los asistentes.

Con esto, Dafoe fue honrado con la estrella número 2.768 en el paseo de la fama de Hollywood; esto luego de haber realizado más de cien películas a lo largo de su carrera.

