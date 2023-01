(CNN en Español) – Luego de más de un año de espera desde que vimos la primera imagen de la serie, finalmente se estrenó este domingo por la noche en México y Estados Unidos.

Pedro Pascal (como Joel) es uno de los protagonistas de The Last of Us, que es la apuesta más reciente y ambiciosa de HBO Max en el mundo audiovisual. Esta producción también es estelarizada por Bella Ramsey (como Ellie).

Tras el estreno del primer episodio, la crítica en paginas como Rotten Tomatoes e IMDb ya favorece a la serie de gran manera, pues tiene una calificación promedio del 99% y de 9,6, respectivamente.

El éxito inicial y futuro de The Last of Us recaerá en gran parte en las actuaciones de Ramsey y Pascal, quienes en la serie se desenvuelven en un mundo hostil y violento que ha sido arrasado por un virus que convierte a las personas en infectados.

Así como Ramsey ya ha trabajado en producciones ampliamente aclamadas como Game of Thrones, Pascal ha hecho lo propio en esa misma serie y en The Mandalorian, donde es protagonista.

Para conocer más del protagonista latino de The Last of Us, te presentamos algunos detalles de su vida personal y profesional, según información de IMDb.

Vida y carrera de Pedro Pascal

Datos personales y familia

Nombre completo: Jose Pedro Balmaceda Pascal Fecha de nacimiento: 2 de abril de 1975 (en 2023 cumple 48 años) Lugar de nacimiento: Santiago, Chile Padres: Verónica Pascal y José Pedro Balmaceda Riera Hermanos: Lux Pascal, Javiera Balmaceda y Nicolás Balmaceda Estudió en Estados Unidos, país al que se mudó cuando era niño debido a que sus padres eran opositores a la dictadura de Augusto Pinochet y huyeron de ahí. Asistió a la Escuela de Artes del Condado de Orange (OCSA, por sus siglas en inglés) y luego se graduó de la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York en 1997



Películas y series en su carrera

Según IMDb, Pedro Pascal ha estado en el reparto de 64 producciones audiovisuales (desde cortometrajes, podcast y videojuegos, hasta series, películas y videos musicales): 59 de ellas ya están disponibles y las cinco restantes se encuentran en preproducción, producción o posproducción.

Esas cinco producciones que aún no se estrena son las siguientes:

Tropico Strange Way of Life My Dentist’s Murder Trial Freaky Tale The Uninvited



Asimismo, te dejamos las otras 59 producciones: