(CNN) – Aún no se sabe mucho sobre el próximo proyecto de la cantautora, productora, actriz, diseñadora y empresaria estadounidense, Beyoncé Knowles, pero ahora ya se sabe que está por llegar.

Tidal, el servicio de transmisión que compró su esposo, el rapero Jay-Z, en 2015, tuiteó una pista el pasado jueves: “Beyoncé RENAISSANCE 29 de julio“, se lee en la publicación que anuncia un nuevo álbum tras seis años desde su última entrega de larga duración, Lemonade (2016).

Las biografías de las cuentas en redes sociales de la intérprete de Formation también contenían la misma información que su sitio web. De hecho, desde allí se puede pre-ordenar conjuntos de “cajas” de Renaissance que incluyen un CD, una camiseta y un folleto de 28 páginas.

Al igual que con todo lo relacionado con Beyoncé, la posibilidad de escuchar nueva música de la superestrella ha despertado una gran expectación en las redes sociales. Su último álbum visual, Black Is King, fue lanzado en 2020 como proyecto complementario de su álbum The Lion King: The Gift, cuando prestó su voz al personaje de Nala en la nueva versión Lion King de Disney el 2019.