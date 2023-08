Este miércoles se realizó la avant premier del documental La Memoria Infinita de Maite Alberdi. Filme que se estrenó en más de 70 cines del país.

En dicha oportunidad, la actriz y exministra de las Culturas, Paulina Urrutia, se refirió a la muerte de su pareja, el destacado periodista, documentalista y presentador de televisión, Augusto Góngora.

En conversación con Las Últimas Noticias, Urrutia detalló que “la gente me acompaña y me cuenta su propia historia, me dicen yo también pasé por eso, échale para adelante, en el día a día, es un duelo que vivo con tantas personas“.

Asimismo, y al ser consultada sobre cómo sigue adelante tras el fallecimiento de su esposo, la exministra comentó que “no tengo idea… no tengo idea… todavía estoy recuperándome. Tiempo al tiempo, dicen“.

Respecto al documental, Urrutia explicó que “la verdad, nunca pensé que eso iba a ser parte de la película. Se convirtió en una especie de compañía, de testigo de las cosas que íbamos viviendo tan solos”.

Por otra parte, reveló que pese a que ha visto en reiteradas ocasiones el documental, “todavía no soy capaz de verme. No soy capaz de ver a la Paulina, me quedo pegada en el Augusto, en la magia que tiene la película, en el ejercicio de la memoria. Hace lo mismo que hago yo, tratando de acordarme del Augusto”.

“La Memoria Infinita”: ¿Dónde ver el documental protagonizado por Urrutia y Góngora?

El documental La Memoria Infinita se estrenará en diversas salas de cine el jueves 24 de agosto.

El filme, dirigido por Maite Alberdi, quien también ha estado detrás de éxitos como El agente topo y La Once, profundizará en la historia de amor de Augusto Góngora y Paulina Urrutia en esta nueva propuesta.

Sinopsis

La Memoria Infinita muestra la conmovedora historia de Augusto y Paulina, quienes han estado juntos y enamorados durante más de 25 años. Hace 8 años, sus vidas cambiaron fácilmente tras el diagnóstico de Alzheimer de Góngora.

A través de un relato sobre el recuerdo individual y colectivo, Augusto, quien fue un destacado periodista cultural de la televisión chilena, y Paulina, reconocida actriz y exministra de cultura, dialogan sobre la reconstrucción de la memoria e identidad. En paralelo, se mantiene vivo ese amor cómplice e inquebrantable entre ellos. A través de la pantalla, se podrá divisar cómo reinventaron la forma de relacionarse entre ellos y con los demás, apoyándose en un tierno afecto y manteniendo su sentido del humor a pesar de las adversidades.

¿En dónde verla?

El documental estará disponible en Cine Hoyts, Cinemark y Centro Cultural Matucana 100. Este último ya tiene la venta de entradas disponible a partir de las 20:00 horas y funciona bajo la modalidad de “paga lo que puedas”, ofreciendo las entradas desde $3.200 hasta $5.298.

Las entradas se pueden conseguir a través de la plataforma Ticketplus.

Mira el tráiler oficial acá: