Este miércoles se estrenó La Memoria Infinita, un documental dirigido por Maite Alberdi que narra la vida y la historia de amor de Augusto Góngora y Paulina Urrutia.

La película sigue su trayectoria luego de que Góngora fuera diagnosticado con Alzheimer, explorando los momentos de alegría y desafíos que enfrentaron. En el largometraje se muestra la complejidad de vivir con esta enfermedad y superar las dificultades que conlleva.

Tras el estreno del documental, Paulina Urrutia y Maite Alberdi conversaron con CNN Chile y contaron detalles de cómo fue grabar y cómo vivieron esta nueva experiencia.

“Augusto, desde el primer día que yo les propuse hacer esta película, dijo ‘sí, feliz’ y nunca puso ningún problema”, comentó la directora.

Alberdi dijo que aunque al principio no sabía bien en qué iba a terminar la película, “Augusto entendió que era importante abrir las puertas de su casa y él dijo ‘yo no me avergüenzo’, con mucha conciencia de que estaba mostrando valientemente su fragilidad”.

Tras el comienzo de las grabaciones, Paulina aseguró que se negó durante todo el proceso, pero esa perspectiva cambió cuando vio el trabajo realizado. “Yo me negué hasta que la vi y ahí comprendí por qué Augusto nunca se negó a hacerla, y eso tiene que ver obviamente con el talento, el cariño y el respeto con el que fuimos tratados”, comentó Urrutia.

Paulina además explicó que esta “es una película que muestra y no oculta lo duro de esta enfermedad, pero tiene esa capacidad transformadora que tiene el arte”.

“Es un ejercicio de memoria a través de una historia particular de dos personas, específicamente que en el caso de Augusto refleja la historia de un país, y eso es muy bonito, porque eso tan particular se transforma en un ejercicio de memoria para los espectadores”, agregó.

La vida después del Alzheimer

El documental, aunque cuenta los bellos detalles detrás de la relación de sus protagonistas, muestra el lado que muy pocas personas logran ver.

Paulina decidió llevar todo este proceso acompañados con Góngora y no lo dejó solo en ningún minuto, aunque eso incluyera incorporarlo a sus ensayos, su vida y trabajo en el teatro.

Sin embargo, lo que parece una historia de amor evidencia la falta de inclusión para personas con enfermedades como el Alzheimer.

“Uno tiene que trabajar, y trabajar el doble, y no existen aún políticas de cuidado que permitan que Augusto quedara cuidado en casa, porque no hay plata, ni hay sistema que permita que yo fuese a trabajar, y que (cuando volviera) Augusto estuviera impecable”, mencionó Paulina.

“Incorporar a personas que están padeciendo una enfermedad le hace bien a la sociedad”, sentenció.

Tras ser consultadas sobre qué diría Augusto de La Memoria Infinita, Alberdi apunta a que estaría feliz: “Estaría contento de ver las reacciones del público, eso lo tendría muy feliz”.

En tanto, su esposa dijo: “no sé lo que habría dicho, pero te puedo asegurar que estoy segura de que está muy contento y muy agradecido”.