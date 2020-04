VIDEO RELACIONADO – Las confesiones de artistas en cuarentena ( 04:33)

Paulina Rubio se sumó a la tendencia de los artistas que realizan transmisiones desde sus casas para entregar un momento agradable a sus seguidores y, a la vez, concientizar sobre la necesidad de quedarse en casa para evitar contagios masivos de COVID-19.

La intérprete de Yo no soy esa mujer se conectó a Instagram, donde desde el comienzo llamó la anteción de sus fans. “Yo me uno a esta causa, yo me quedo en causa (sic)”, empezó diciendo.

La cantante no dejó de moverse durante toda la transmisión, incluso saliéndose del cuadro en repetidas ocasiones. “Help coronavirus, muy contenta, emocionada, todo esto es nuevo para todos nosotros”, fue una de sus frases más polémicas.

Cuando se dispuso a cantar Tal vez quizás y El último adiós, la cantante olvidó parte de las letras. “Increíble que Paulina Rubio me haya arruinado una canción de Paulina Rubio”, dijo una de sus fanáticas en Twitter.

Ssu fanáticos expresaron preocupación y algunos especularon que la artista habría consumido alcohol o alguna droga, incluso durante la realización del video, por un gesto que realizó con su nariz.

Ella, sin embargo, en lugar de dar explicaciones o pedir disculpas, publicó un nuevo video en sus redes sociales en el que se ríe de sí misma, haciendo uso de una botella de tequila.