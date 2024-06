Paul McCartney regresa a Chile: DG Medios confirma que el “Got Back Tour” pasará por el Estadio Monumental

Por CNN Chile 10.06.2024 / 11:07

La cita será el próximo 11 de octubre, con el exmiembro de The Beatles revisitando las canciones más amadas de los Fab Four y con un especial énfasis en la resurrección de su material luego del estreno de "Get Back" y el remaster de "Let It Be".