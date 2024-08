Paul McCartney anuncia el estreno de “One Hand Clapping”: ¿Cómo comprar entradas para ver el documental en Chile?

El ex Beatle reestrenará la pieza audiovisual dirigida David Litchfield, que muestra el proceso creativo de Wings en los años 70, con proyecciones exclusivas en Cinemark Chile.

Tras el anuncio de su regreso a los escenarios de Chile y el mundo, Paul McCartney acaba de anunciar el “re-estreno” de su documental “One Hand Clapping”.

La pieza audiovisual, en donde se detallan las grabaciones de las sesiones musicales homónimas que dieron origen al popular acto de los ’70s, Wings, se estrenará a lo largo del globo y en el caso de nuestro país, a través de Cinemark.

¿Qué es “One Hand Clapping”?

Dirigida por David Litchfield “One Hand Clapping”, captura un momento en el que Paul McCartney y Wings habían encontrado y definido su sonido característico.

Según afirma el sitio oficial de la película, esta fue “filmada durante cuatro días en los estudios Abbey Road en agosto de 1974“, y “ofrece una visión interna del funcionamiento de la banda mientras trabajan y se divierten juntos en el estudio”.

La pieza incluye interpretaciones de temas del álbum Band on the Run de Wings (lanzado en 1973), metraje íntimo de la banda pasando el tiempo en el estudio, combinado con fragmentos de entrevistas en audio. Finalmente, la película también incluye metraje nunca antes visto en su totalidad de una interpretación acústica en solitario de Paul llamada The Backyard Sessions.

Finalmente, el evento de proyección incluirá una introducción de Paul McCartney grabada exclusivamente para las audiencias de los cines, así como Polaroids inéditas de la banda.

¿Cómo comprar entradas?

Puedes comprar tu entrada entrando a Cinemark o al sitio oficial de la película. “One Hand Clapping” será proyectada en los días 26 y 29 de septiembre en los Cinemark Marina Arauco (Viña del Mar) y Plaza Oeste (Santiago). El valor de las entradas ronda los $7.000.