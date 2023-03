Los fanáticos ya están listos para el concierto de Paramore este domingo 5 de marzo en el Movistar Arena. La banda vuelve a tras casi 10 años desde su último concierto en Chile, y los afortunados que alcanzaron entradas se preparan con las canciones del eventual setlist.

Un sitio que recopila los setlist de distintas bandas compartió la lista de las canciones que tocarían en el Parque O’Higgins.

Los fans especulaban que, entre las canciones más conocidas, la banda incluiría temas de su nuevo disco This Is Why.

A pesar de que la lista de canciones cambia en cada país, la mayor parte sigue igual. En el caso de Chile, los temas podrían ser los mismos que interpretaron el pasado 9 de febrero en Phoenix, Estados Unidos, setlist que fue recopilado por Setlist.fm.

Se especula que es posible que otros dos temas del grupo, In the Mourning y Brick by Boring Brick, se sumen al repertorio, pues en su último show en Nashville los sumaron a la lista.

Revisa aquí el setlist

This Is Why

C’est Comme Ça

That’s What You Get

Decode

Pool

Hard Times

Still Into You

Rose-Colored Boy

I Caught Myself

Boogie Juice

Told You So

The News

Ain’t It Fun

Caught in the Middle

Running Out of Time

Misery Business

Entradas para Paramore

Las entradas para el evento producido por Bizarro estuvieron a la venta en Punto Ticket, sin embargo, ya están todas agotadas.