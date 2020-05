VIDEO RELACIONADO – Canciones que se convierten en himnos ante el coronavirus (04:03)

A cinco horas de haber estrenado el videoclip de Goteo, el nuevo tema de Paloma Mami, ya suma más de 320 mil visitas en YouTube.

El tema, una colaboración entre la estrella del trap nacional y El Guincho, es el primer sencillo que Paloma Castillo, su verdadero nombre, lanzó este 2020 desde Mami (diciembre del 2019).

Lee también: Billboard destaca a Denise Rosenthal como una de las artistas latinas a descubrir en cuarentena

El video de Goteo también es algo especiales respecto a sus anterior trabajos visuales.

En esa oportunidad la cantante se convirtió en una peleadora de un videojuego al estilo de Street Fighter o Mortal Kombat, donde se enfrenta a espectaculares golpes con tres oponentes, a quienes derrota con geniales técnicas especiales.

“Me ves al entrar, soy mucho pa’ ti. Hair and nails on fleek, toda natural desde que nací“, dice en uno de los versos que lanza al comenzar su séptimo single en solitario.

“Mirar, pero no tocar, mis curva’ solo sirven para derrapar“, se lanza antes de entrar al hipnótico coro con el que comienza a despedir la canción.

En redes sociales, específicamente en su cuenta de Instagram, Paloma Mami compartió con sus seguidores el lanzamiento del tema, publicación que recibió hasta un saludo de Rosalía con directo emoji que refleja la fuerza del nuevo sencillo.