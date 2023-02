El cierre de la primera noche del Festival de Viña del Mar estuvo a cargo de Paloma Mami, quien a sus 23 años debutó en la Quinta Vergara.

Sin embargo, la presentación de la intérprete de éxitos como Not Steady o No Te Enamores no estuvo exenta de problemas, principalmente técnicos.

Al poco tiempo de iniciado el show, la joven artista pidió parar durante algunos momentos para poder arreglar el dispositivo de retorno que tenía en su oído.

“Espera, espera, dame un break. Disculpen, es que no escucho por favor y me tiene que salir bien. Esperen, lo siento”, señaló al público.

En redes sociales, además, la audiencia demostró su molestia por el horario en que finalmente la artista chilena logró subir al escenario: poco antes de las 3 AM.

Una falta de respeto que una artista chilena esté cantando pasada las 3 de la mañana. Y los animadores haciendo lo posible para que el show acabe pronto.

El festival debería empezar a las 20 horas. Igual por Paloma Mami amanezco#Viña2023 pic.twitter.com/2wUGa1rNXM — Ampuerismo (@_JorgeV__) February 20, 2023

A los pocos segundos el problema técnico aparentemente se solucionó, ya que la artista siguió con su espectáculo, logrando llevarse a casa las dos gaviotas, de plata y oro.

Así reaccionaron los televidentes:

Paloma Mami se preparo 5 meses para este show, crearon un concepto precioso y ella estaba segura de eso… fue super triste lo que le paso en la quinta, pero como fan me quedo con que ella supo seguir con eso y no mostrar ante 15mil personas su frustración. Te amamos Paloma 🥹❤️‍🩹💫 pic.twitter.com/9ciw8c4vXa — Paloma Mami Data (@PaIomaMamiData) February 20, 2023

Siento q se cagaron en Paloma Mami en el Festival de Viña. La hacen salir 2:35Am, tiene problemas tecnicos y ni son capaces de arreglarle el audio q tuvo q cortar el show ella misma para que la ayudaran.Claro, como es la niñita, tranquilita y chilena q importa no?Q se las arregle — Romina (@RomyLlanos) February 20, 2023

Aqui un pequeño ejemplo de lo que es un show de la paloma con un buen equipo de sonido y apoyo vocal.#palomamami pic.twitter.com/VFbm5flTzm — braxxvision (@mxxonnie) February 20, 2023