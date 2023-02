Pailita descartó haberse molestado con Fabrizio Copano en el Festival de Viña del Mar debido a un chiste que involucró a su madre.

“Pailita es como el tierno del género. Han cachado que los demás son como más brígidos (…), andan con metralleta y él con pistola de agua. Los demás agarrándose minas y él a su mamá. Es más bonito, más familiar”, bromeó Copano, desatando las risas del público.

En redes sociales algunos aseguraron que el artista urbano, conocido por interpretar éxitos como Na Na Na o Parcera, le habría ofrecido golpes al comediante tras la rutina. También trascendió que había puesto en duda su presentación junto a Polimá Westcoast debido a su enojo.

Sin embargo, Pailita sí se presentó junto a Polimá para interpretar Ultra Solo y, en conversación con Radio Bío Bío, aseguró no haberse molestado con Copano. “No (se desubicó). Le fue súper bien. A la gente le gustó y bacán, que le vaya pulento al Copano. Dejen de armar problemas y polémica”, señaló.

El hermano del comediante, Nicolás, aseguró no saber sobre la molestia del artista urbano. “Yo no lo vi (a Pailita), bajamos (al camarín) y vi a Fabrizio, hubiese tenido una sensación de que estaba enojado por algo, pero no (…). Yo creo que tienen buena onda, uno no puede meterse en los sentimientos de nadie, pero desde ese punto de vista, es humor“, dijo.