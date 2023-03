Los rumores se han acallado, ya que se oficializó que la cantante Lady Gaga se subirá al escenario de la edición 95° de los Premios Oscar este domingo para presentar el tema nominado a Mejor Canción Original, “Hold My Hand”.

Lady Gaga no será el único espectáculo musical que veremos en esta edición, que será transmitido por segundo año consecutivo en nuestro país por CNN Chile.

Los detalles a continuación.

Presentaciones musicales en los Oscar 2023

Lady Gaga

En su cuarta nominación a los Oscar y tercera a Mejor Canción Original, Variety reportó que Lady Gaga presentará la canción Hold My Hand. Tema compuesto por ella para la película Top Gun: Maverick.

Se rumoreaba que Gaga no se presentaría debido a su apretada agenda por el rodaje de la secuela de Joker junto a Joaquin Phoenix, cinta en donde interpretara una nueva versión de Harley Quinn.

Rihanna

Tras su esperado paso por el Super Bowl LVII, Rihanna llega al escenario de los premios para cantar Lift Me Up, tema principal de Black Panther: Wakanda Forever, nominado a Mejor Canción Original.

Sofia Carson

Compitiendo también en Mejor Canción Original, Sofia Carson presentará Applause del filme Tell it Like a Woman.

David Byrne

El cantante y compositor escocés, David Byrne, también se subirá al escenario con This Is a Life, de la película favorita para llevarse la estatuilla a Mejor Pelicula Everything Everywhere All At Once. Nominada también a Mejor Canción Original.

La favorita a Mejor Canción Original

La canción favorita para llevarse el Oscar a Mejor Canción Original es la compuesta por el compositor indio M. M. Keeravani.

La canción Naatu Naatu es el tema central de RRR, canción de Bollywood que se volvió viral en redes sociales, ya que es sumamente pegajosa.