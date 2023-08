(CNN) – El mismo día en que Barbie superó el hito de los US$ 1.000 millones en taquilla, la otra mitad del fenómeno viral “Barbenheimer” rebasó la marca de los US$ 500 millones.

Desde su estreno hace tres semanas, Oppenheimer, de Christopher Nolan, ha recaudado US$ 552,9 millones en todo el mundo, según las estimaciones oficiales de Universal Pictures.

Ahora es la película clasificada R más taquillera de 2023, y “marca la mayor rapidez con la que una película clasificada R de Universal ha alcanzado el umbral de los US$ 200 millones a nivel nacional“, dijo el estudio en un comunicado de prensa este domingo. También es la película más taquillera ambientada en la Segunda Guerra Mundial, según Universal.

En su tercer fin de semana, Oppenheimer ha tenido un aguante increíble como película número 3 en las taquillas nacionales e internacionales.

La superproducción de Nolan ha tenido “un asombroso recorrido en los cines, aún más impresionante por su clasificación R, su duración y su temática, que, en manos de un cineasta de menor categoría y sin una estrategia de comercialización y lanzamiento espectacular, probablemente habría acabado siendo una mera nota a pie de página cuando se hace referencia al rendimiento de los dramas históricos en taquilla“, declaró Paul Dergarabedian, analista principal de medios de comunicación de Comscore.

Las cifras de taquilla son impresionantes para una biografía de tres horas sobre J. Robert Oppenheimer, el físico del Proyecto Manhattan. La película es uno de los cuatro biopics que han recaudado más de US$ 500 millones en todo el mundo, junto a Bohemian Rhapsody, The Passion of Christ y American Sniper.

“Oppenheimer… (se ha convertido) en una de las películas veraniegas más veneradas, comentadas y exitosas jamás estrenadas por un gran estudio“, dijo Dergarabedian, añadiendo que la película “demuestra el poder de un gran cine y, por supuesto, un poco de la imprevisible magia de ‘Barbenheimer’“.

Oppenheimer y Barbie mantuvieron una relación simbiótica en los prolegómenos de su estreno compartido el 21 de julio, quizá ayudados por sus estilos y tonos tan diferentes.