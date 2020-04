“One World: Together At Home” se emitirá por Chilevisión y TNT en todas sus plataformas

Este jueves se anunció que “One World: Together At Home”, el especial que se verá en todo el mundo por televisión y streaming, en respaldo de la lucha contra la pandemia del COVID-19, se emitirá por las pantallas de TNT y de Chilevisión.

Lanzado por la organización internacional Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud (OMS), “One World: Together At Home” mostrará la unidad de las personas afectadas por el COVID-19 y al mismo tiempo honrará y apoyará los esfuerzos de los valientes trabajadores de la salud que salvan vidas en el frente de la lucha contra la pandemia.

El evento se transmitirá través de la señal abierta de Chilevisión y en streaming en sus canales digitales a las 20.00 horas, conducido por Millaray Viera y Jean Phillippe Cretton.

Lee también: Sigue estos pasos de los personajes de Cartoon Network para lavarte correctamente las manos

Curado en colaboración con Lady Gaga, el especial incluirá las actuaciones o presentaciones de Alicia Keys, Amy Poehler, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong de Green Day, Burna Boy, Camila Cabello, Celine Dion, David y Victoria Beckham, Eddie Vedder, Ellen DeGeneres, Elton John, J Balvin, Jennifer Lopez, John Legend, Maluma y muchos más.

“One World: Together At Home” no es un teletón; es un evento histórico y el primero de su clase en ser transmitido a nivel mundial, para honrar los heroicos esfuerzos de los trabajadores de la salud, y para apoyar a la Organización Mundial de la Salud en la lucha mundial para poner fin al COVID-19.

La emisión incluirá relatos de trabajadores de la salud que luchan en la primera línea del frente contra el covid, así como compromisos por parte de filántropos, gobiernos y empresas para apoyar financieramente y equipar a los trabajadores de la salud en todo el mundo, suministrando mascarillas, batas y demás equipos de vital importancia.

Para mayor información sobre Global Citizen síguelos en sus redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram.

Lee también: ¿Qué significa el brazalete que usó Piñera al anunciar el Plan Invierno?