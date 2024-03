Olivia Rodrigo lanzó la edición de lujo de su disco GUTS.

GUTS (spilled) es la versión ampliada del exitoso segundo álbum de la artista, lanzado en 2023.

En esta, se incluyen cinco canciones adicionales, en sucesión a las 12 de la primera edición.

El álbum, disponible de manera digital y como vinilo coleccionable con una variante de color de edición limitada, también presenta un video musical para obsessed.

Obsessed, el nuevo sencillo de Olivia Rodrigo

Rodrigo coescribió obsessed junto a su amigo y colega Daniel Nigro -quien previamente produjo GUTS y su álbum debut SOUR– y Annie Clark (conocida en el medio artístico como St. Vincent).

El videoclip, en tanto, fue dirigido por Mitch Ryan (mismo tras las producciones audiovisuales de DESPECHÁ y HENTAI, de Rosalía).

Originalmente, la canción apareció como una pista oculta en el vinilo rojo exclusivo de D2C. La edición deluxe también incluye girl I’ve ever been, scared of my guitar y stranger, pistas ocultas de otras variantes de vinilo en color.

Una pieza inédita, so american, grabada tras el lanzamiento de GUTS, también forma parte del nuevo lanzamiento.