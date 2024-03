(CNN) — La actriz británica Olivia Colman ha arremetido contra la brecha salarial de género, declarando que le pagarían “muchísimo más” si fuera un hombre.

La estrella, que ganó un Oscar en 2019 por su papel protagónico como la reina Ana en The Favourite (Yorgos Lanthimos), hizo la afirmación en una entrevista con Christiane Amanpour, de CNN.

Colman habló de su actual película, Wicked Little Letters, junto con su directora, Thea Sharrock, y sugirió que no hay justificación para pagar menos a las mujeres que a los hombres.

“Los actores cobran más porque solían decir que atraían al público, pero en realidad, eso no es cierto desde hace décadas. Aunque todavía les gusta utilizar ese argumento para no pagar a las mujeres lo mismo que a los hombres. Sobre todo en nuestra industria”, explicó la actriz de 50 años.

Ante esta afirmación, Amanpour le preguntó: “¿Hay disparidad salarial? O sea, eres una actriz ganadora de un Oscar, Olivia…”.

Sin dudarlo, Colman respondió: “Soy muy consciente de que, si yo fuera Oliver Colman, ganaría muchísimo más de lo que gano. Absolutamente”.

En esa misma línea, dijo ser “consciente de un (ejemplo de) disparidad salarial que supone una diferencia del 12.000%”, aunque no nombró a las personas implicadas.

Colman y Sharrock, que también dirigieron en 2016 la película Me Before You, protagonizada por Emilia Clarke, estaban allí para hablar de su nuevo filme.

Este narra la historia de una joven irlandesa, interpretada por Jessie Buckley, que es acusada de enviar una serie de cartas envenenadas a residentes conservadores del pueblo inglés al que se muda.