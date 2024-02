Buenas noticias llegaron para los fanáticos y fanáticas de Pedro Pascal, ya que este miércoles se oficializó su arribo al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Aprovechando el Día de San Valentín, Marvel Studios confirmó a los protagonistas de Los 4 Fantásticos. La compañía compartió una ilustración donde se aprecia a los nuevos héroes, entre ellos Pascal.

Happy Valentine’s Day from Marvel’s First Family! Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, and Joseph Quinn are The Fantastic Four.

Marvel Studios' #TheFantasticFour, in theaters July 25, 2025. pic.twitter.com/unLVxPsjSW

— Marvel Entertainment (@Marvel) February 14, 2024