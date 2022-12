Una muestra de Banksy en la ciudad española de Barcelona se ha convertido en museo sobre el artista británico, que abrió sus puertas este jueves con treinta nuevas obras.

El Museo Banksy fue presentado como el único lugar que hoy en día ofrece la posibilidad de visitar las obras que el artista ha creado por todo el mundo a tamaño real y que próximamente contará también con su trabajo en Ucrania.

El precedente del museo fue la exposición “The World of Banksy” (El Mundo de Banksy) en ese mismo espacio, que recibió unas 100.000 visitas, a la que el museo añade treinta nuevas obras, hasta superar el centenar.

Las obras son reproducciones de los últimos veinte años, repartidas en tres salas, según los promotores del museo con la voluntad de crear una experiencia inmersiva en el trabajo del artista urbano, del que se desconoce la identidad que esconde tras su seudónimo y cuyas pinturas en muros con contenido reivindicativo son mundialmente conocidas.

Entre las nuevas incorporaciones, que son reproducciones hechas por artistas de distintos países, se encuentra Venecia en aceite (2019), una serie de cuadros a modo de puzle que representa un barco turístico entre góndolas en un canal de la ciudad italiana, que se expuso en la 58 Bienal de Venecia.

Niño migrante (2019) es otra de las novedades, que con la voluntad de hacer referencia al sufrimiento de los migrantes y los refugiados, muestra un niño con chaleco salvavidas sosteniendo una bengala.

La representación de Parlamento involucionado (2009), cuyo original se vendió en subasta por el precio récord de 12,2 millones de dólares, expone la Cámara de los Comunes del Reino Unido invadida por primates parlamentarios.

Exhibiciones sin autorización

Según consta en el sitio web Pest Control, donde el artista recibe consultas y resuelve dudas sobre derechos sobre sus obras, ha explicado que ninguna exhibición cuenta con su visto bueno.

“Banksy no tiene NADA que ver con ninguna de las exhibiciones actuales o recientes y no se parecen en nada a un espectáculo genuino de Banksy. Pueden ser basura, así que no vengas a pedirnos un reembolso”, señala en su página de preguntas frecuentes.

Sin embargo, la exhibición en Barcelona ha explicitado que no fue autorizada y que las obras son originales provenientes de coleccionistas privados.